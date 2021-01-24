Орловские депутаты займутся популяризацией спорта

Объектами популяризации выступят старшеклассники и студенты.

Орловский облсовет народных депутатов разработал положение о проведении конкурса под названием «О спорт, ты – мир!». Предполагается, что соответствующее постановление будет рассмотрено уже на ближайшей сессии. Судя по проекту документа, региональный парламент намерен заняться пропагандой здорового образа жизни среди школьников и студентов. Основных задач конкурса сформулировано несколько, в том числе популяризация различных видов спорта.

Кроме того, конкурс призван помочь «формированию культуры здоровья как компонента общей культуры гармоничного и всестороннего развития личности, развитию осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом и физическом самосовершенствовании», а также созданию условий для самореализации школьников и студентов.

Организатором выступит сам Орловский областной Совет народных депутатов. Принять участие в конкурсе разрешат ученикам 9-11-х классов общеобразовательных школ и студентам профессиональных образовательных организаций и вузов, расположенных на территории Орловской области.

Заявки будет принимать Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина. Участникам надо будет дать при этом согласие на обработку их персональных данных. К заявке должен быть приложен текст, то есть сама конкурсная работа. Жюри оценит работы по ряду критериев. Баллы будут выставлять за соответствие и полноту раскрытия темы, логику и стиль изложения, отражение личного отношения к теме, а также грамотность и аккуратность оформления.

Размер единовременного поощрения для победителей конкурса предлагается установить таким: за 1-е место – 3000 рублей, за 2-е место – 2500 рублей, за 3-е место – 2000 рублей. Финансирование конкурса обеспечат за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»