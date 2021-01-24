В Орле нашли способ сдержать рост цен на хлеб

Часть затрат на реализацию продукцию пекарям возместят из бюджета.

Правительство Орловской области разработало условия предоставления субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности. Речь идет о возмещении за счет бюджета области части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В настоящий момент проект правительственного постановления проходит процедуру антикоррупционной общественной экспертизы. Затем документ положат на стол губернатора для подписи.

Постановление будет регламентировать цели, условия и порядок предоставления субсидий пекарям. Размер возмещения части затрат будет рассчитываться, исходя из реализации каждой тонны произведенных предприятием и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток).

При этом власти поставят перед пекарями важное условие – для получения бюджетных денег те будут обязаны пообещать, что не станут повышать цены на хлеб в месяце получения субсидий (по отношению к средней цене, сложившейся у предприятия в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии).

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению станет областной департамент сельского хозяйства. Субсидии будут предоставляться из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом предприятие не должно получать другие подобные меры господдержки за счет бюджета региона.

Казенные средства пекарям выделят в рамках специальных соглашений, заключенных ими с вышеупомянутым департаментом. У пекарей при этом не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Они не должны являться иностранными юридическими лицами или российскими компаниями с иностранной долей в уставном капитале.

Кроме того, получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации и банкротства. При принятии решения о выделении субсидии чиновники проверят и сведения о руководителях и главбухах предприятий. Если те вдруг окажутся в реестре дисквалифицированных лиц, в предоставлении субсидий откажут.

ИА «Орелград»