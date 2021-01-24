Жители Орла высказались о работе спортивных школ

Областные власти подвели итоги опроса общественного мнения.

Управление физической культуры и спорта Орловской области представило доклад об оценке населением качества оказания государственных услуг. Речь идет о работе различного рода спортивных школ. Кстати, опрос был проведен непосредственно в этих учреждениях: БУ ОО «СШОР «Русичи», Шахматно-шашечной спортивной школе, спортшколе №7, Конно-спортивной школе, Училище олимпийского резерва, спортивной школе «Ледовое поколение» и других.

«Опрос осуществлялся в форме личных интервью с получателями государственных услуг, — говорится в докладе. — Количество респондентов — 1367 человек, что составляет не менее одной пятой от среднемесячного количества получателей государственных услуг».

Стандартная анкета включала в себя 10 вопросов, к каждому из которых организаторы соцопроса приложили по несколько вариантов ответа. Это упростило работу с респондентами. К примеру, на вопрос «Удовлетворены ли вы условиями предоставления услуги (помещение, имеющееся оборудование, мебель и пр.)?» положительно ответили чуть более 53 процентов опрошенных. Вариант ответа «Скорее нет» выбрали почти 11 процентов участников.

Компетентностью сотрудников спортивных учреждений оказались удовлетворены 72 процента респондентов, качеством предоставления услуг – 82,5 процента, режимом работы учреждений – 90,7 процента. Кстати, 99 процентов орловцев заявили, что никто в учреждениях не требовал с них дополнительных денежных выплат или иного материального вознаграждения, помимо официальной платы.

ИА «Орелград»