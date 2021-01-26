На директора типографии «Труд» завели дело из-за налогов

Глава предприятия попытался «спрятать» от фискального ведомства более 2,6 млн рублей.

В Орле силовики завели уголовное дело на гендиректора типографии «Труд». Речь идет о сокрытий средств предприятия от налоговой инспекции. В сообщении СК не указывается фамилия фигуранта, однако, согласно открытым данным, типографию «Труд» возглавляет Юрий Горячев.

По версии следствия, подозреваемый с ноября 2019 года по март 2020 года умышленно скрыл от налоговой более 2,6 млн рублей. Из этих денег фискальный орган мог бы взыскать налоги и сборы. Ведь на тот период времени типография уже задолжала налоговикам 4 млн рублей. Неоднократные требования ИФНС о погашении задолженности администрация «Труда» игнорировала.

Уголовное дело возбудили по статье о сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Сообщается, что преступление выявлено сотрудниками полиции и ИФНС России по г. Орлу.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»