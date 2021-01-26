Работать в Орле иностранцам станет дороже

В 2021 году выросла стоимость трудового патента для иностранных граждан.

Об увеличении стоимости патента для иностранных граждан в 2021 году проинформировало управление по вопросам миграции, которое входит в структуру регионального УМВД. В ведомстве пояснили, что мера связана с законом, принятым в декабре 2020 года Орловским облсоветом народных депутатов. Тогда парламентарии утвердили коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

«С нового года коэффициент увеличился и составляет 1,87, а итоговая стоимость патента с учетом всех расчетов достигла 4183 рублей в месяц, — сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. — Патент выдается гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины сроком от одного месяца до одного года и позволяет иностранцам осуществлять трудовую деятельность в регионе как у физических, так и у юридических лиц».

Как будет складываться в текущем году миграционная ситуация в регионе, пока трудно даже предположить. Напомним, с 18 марта 2020 года Россия временно ограничила въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В МВД подсчитали, что после этого миграционный поток снизился почти в 1,5 раза. Пришлось менять и формат работы с иностранцами. С другими государствами временно приостанавливалось транспортное сообщение. Иностранцы попросту не могли попасть к себе на родину. В связи с этим в Орловской области, как и в других регионах, принимались решения о продлении сроков пребывания и действующих виз.

Также в 2020 году начал действовать упрощенный порядок получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Так, в Орловской области в минувшем году подразделения по вопросам миграции оказали более 183 тысяч государственных услуг. В частности, на учет было поставлено 25,2 тысячи иностранных граждан. Кроме того, для них было оформлено 2644 визы, 369 разрешений на временное проживание, 1088 видов на жительство и 1209 патентов на работу.

ИА «Орелград»