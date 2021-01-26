В Орле захотели поставить памятник известному врачу

26.1.2021 | 12:32 Новости, Общество

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Об увековечивании памяти доктора Турбина поговорят на пресс-конференции.

Фото: polkrf.ru

Инициативная группа вышла с предложением установить в Орле памятник врачу Владимиру Турбину (1905-1972). Имя скульптора, который может создать монумент, уже известно, а вот где его установят и установят ли вообще – пока нет.

Общественное движение «Граждане Орла» 27 января проведет пресс-конференцию, «посвященную народной инициативе по установке в Орле памятника нашему земляку — доктору Владимиру Ивановичу Турбину».

Владимир Турбин – известный орловский врач, который всю жизнь проработал в инфекционной больнице. В годы Отечественной войны, в период оккупации Орла, был одним из организаторов подпольного госпиталя для русских военных и партизан, созданного на территории областной больницы. В 1966 году Турбин награжден медалью «За отвагу».

Организаторы мероприятия рассказали, что идея установки памятника Турбину «назрела уже давно». Члены инициативной группы уверены, что «будущие поколения должны знать не только громкие имена известных людей, но и тихих героев, просто хорошо делающих свое дело на своем месте».

Выполнить памятник готов скульптор Олег Ершов. Его выступление запланировано на пресс-конференции.

Мероприятие состоится в 14:00. Место встречи — клуб «Среда» (улица 60-лет Октября, дом 15).

ИА «Орелград»

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