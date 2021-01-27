Под Орлом закрыли очень опасный магазин

Грубые нарушения санитарных требований были вскрыты в магазине одежды.

Как сообщили в Кромском районном суде, к административной ответственности за нарушение «антиковидных» правил привлечена местная ИП, которой принадлежит магазин «Одежда». По постановлению суда деятельность этой торговой точки приостановлена на 30 суток. Нарушения были выявлены в рамках планового мониторинга объектов торговли, который ежедневно проводится в поселке Кромы.

В суде перечисли их, хотя проще, наверное, было бы назвать то, что не было нарушено. Так, персонал магазина не был обеспечен необходимым запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания — одноразовых или многоразовых масок со сменными фильтрами. Напомним, такой запас рассчитывается исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа. Не было у продавцов и перчаток.

Кроме того, как показала проверка, в магазине не был организован осмотр работников на признаки инфекционных заболеваний с термометрией. Такой осмотр должен проводиться не менее двух раз в день — утром и вечером. Журнал измерения температуры тела работников не велся, что также является нарушением. Было установлено, что в магазине перед его открытием для посетителей не проводилась обязательная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Не было и уборки в течение рабочего дня, не говоря уже о дезинфекции, хотя по правилам все контактные поверхности, дверные ручки, прилавки, кассовые аппараты, считыватели банковских карт, выключатели и поверхности столов должны дезинфицироваться каждые 2-4 часа. Не проводилось в торговой точке и обеззараживание воздуха, поскольку там не был установлен соответствующий прибор. Даже разметки на полу для соблюдения социальной дистанции проверяющие не нашли.

В судебном заседании ИП вину признала, указав на неумышленность совершенного нарушения, добавили в суде. Тем не менее, магазин принудительно закрыли до устранения всех выявленных нарушений.

ИА «Орелград»