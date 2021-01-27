Темпы роста цен на продукты в Орле вызвали подозрение

Антимонопольная служба проверила крупные торговые сети.

Как сообщает Орловское УФАС России, в Орловской области по декабрьскому поручению правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы прошли проверки в рамках мониторинга цен на продукты питания. Они были проведены совместно с прокурорскими работниками. Объектами проверок стали крупные торговые сети как межрегионального, так и внутрирегионального масштаба. Главной целью был анализ соблюдения требований антимонопольного законодательства при формировании цен на продовольственные товары.

«Анализ обоснованности установления цен проводился на такие виды социально значимых продовольственных товаров, как масло подсолнечное, мука пшеничная, яйца куриные, сахар-песок, крупа гречневая ядрица, хлеб ржано-пшеничный, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, — сообщили в региональном управлении ФАС. — Как показал проведенный анализ документов и сведений, представленных проверяемыми лицами, цены на продовольственные товары в проверяемый период изменялись как в сторону повышения, так и в сторону снижения и причиной тому являлось изменение цен поставщиками продовольственных товаров».

При этом ведомство сделало важную оговорку: было установлено, что в проверяемом периоде темпы роста розничных цен на некоторые виды продуктов опережали темпы роста закупочных цен на них. Это вызвало определенные подозрения. Однако в УФАС пояснили, что «у антимонопольных органов отсутствуют основания для применения мер антимонопольного реагирования по выявленным обстоятельствам». Поэтому материалы проверок были направлены в прокуратуру. В результате затем районные прокуратуры Орла объявили предостережения целому ряду руководителей крупных торговых организаций и их филиалов.

Особое внимание антимонопольщики уделили розничным ценам на сахар-песок и подсолнечное масло. Напомним, в конце прошлого года по всей стране их стоимость стала расти. И тогда власти на федеральном уровне заключили соглашения по снижению цен и поддержанию их на определенном уровне. В регионах, в том числе в Орловской области, власти настоятельно рекомендовали торговцам присоединиться к этим соглашениям. Проведенная проверка показала, что цены на указанные продукты в торговых сетях не превышали пределы, установленные соглашениями.

«Данный вопрос продолжает оставаться на контроле антимонопольных органов», — подчеркнули в Орловском УФАС.

ИА «Орелград»