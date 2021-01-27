В Орле длинномер пробил крышу кроссовера

Авария произошла в микрорайоне «Наугорский»

В Советском районе Орла, на улице Героев Пожарных сегодня произошло ДТП. Здесь столкнулись автокран и легковушка. У кроссовера оказалась смята крыша. Как именно это произошло, неизвестно.

Фотографию с места ДТП прислал читатель «Орелграда». Судя по фото, на месте аварии работают медики. Видимо, кому-то из участников ДТП потребовалась помощь.

Видео с места аварии выложили и в Сети. Авария создала затор на дороге, другим машинам приходится объезжать ее по обочине.

ИА «Орелград»