В Орле длинномер пробил крышу кроссовера

27.1.2021 | 13:10 Видео, Новости, Происшествия

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Авария произошла в микрорайоне «Наугорский»

В Советском районе Орла, на улице Героев Пожарных сегодня произошло ДТП. Здесь столкнулись автокран и легковушка. У кроссовера оказалась смята крыша. Как именно это произошло, неизвестно.

Фотографию с места ДТП прислал читатель «Орелграда». Судя по фото, на месте аварии работают медики. Видимо, кому-то из участников ДТП потребовалась помощь.

Видео с места аварии выложили и в Сети. Авария создала затор на дороге, другим машинам приходится объезжать ее по обочине.

ИА «Орелград»

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