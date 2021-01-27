В Орле муниципальных ритуальщиков уличили в навязывании услуг

МУП РОУ нарушило правила недискриминационного доступа к услугам.

Советский районный суд города Орла признал законным постановление Орловского УФАС России, вынесенное в отношении муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг. Кстати, последнее и обжаловало его в суде. Как пояснили в региональном антимонопольном управлении, прошлой осенью директор МУП РОУ был привлечен к административной ответственности.

Интересно, что нарушение было вскрыто не в основной сфере деятельности предприятия. Оно выразилось в том, что МУП умудрился «перекрыть» доступ к электричеству своему соседу-бизнесмену. Директора МУПа признали виновным в нарушении правил технологического присоединения и правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии.

Антимонопольщики пояснили, что ранее к ним с заявлением обратился индивидуальный предприниматель. Он пожаловался на то, что муниципальное предприятие препятствует ему «в восстановлении ранее осуществленного надлежащим образом технологического присоединения энергопринимающих устройств его нежилого помещения».

«Управление установило, что директор МУП РОУ осуществил навязывание индивидуальному предпринимателю услуги и обязательства, не предусмотренных законодательством в сфере электроэнергетики, — сообщили в УФАС. — А именно: незаконно требовал проект технологического присоединения, что является нарушением пункта 19 Правил технологического присоединения».

Кроме того, он «оказывал препятствия перетоку электрической энергии на энергопринимающее устройства ИП». Все это вкупе, по мнению антимонопольщиков, образует состав административного правонарушения. Глава МУПа оспорил действия сотрудников УФАС в суде, но проиграл. В удовлетворении заявленных им требований об отмене постановления и признании его незаконным было отказано.

ИА «Орелград»