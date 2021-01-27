В Орле начали готовиться к пожароопасному сезону

27.1.2021 | 6:40 Новости, Общество

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План мероприятий утвердила администрация города.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил план мероприятий города по подготовке к пожароопасному сезону 2021 года. Документ издан во исполнение требований федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также «в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города».

План состоит из полутора десятков пунктов. В частности, мэр распорядился провести опашку лесопарковых зон и создать специальные оперативные группы для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах города. Также в Орле проведут проверку работоспособности пожарных гидрантов.

Председателей садоводческих некоммерческих товариществ, непосредственно примыкающих к лесопарковым зонам, ожидает инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности и предупреждению пала сухой травы. Дополнительные занятия по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в лесопарковых зонах проведут и в школах.

Также запланировано размещение памяток для населения в общественном транспорте и объектах торговли. Кроме того, профилактическую работу проведут с семьями, состоящими на учете в органах опеки и попечительства администрации города Орла. Еще один важный пункт: «создание необходимых запасов финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС, связанных с природными пожарами».

ИА «Орелград»

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