«Орелгосзаказчик» попался на ограничении конкуренции

Организация требовала от подрядчика наличия членства сразу в двух СРО.

Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд в Воронеже признал правомерным вывод Орловского УФАС России о нецелесообразности требования наличия членства в двух СРО. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства. Уточняется, что началось все с жалобы, поступившей от потенциального подрядчика.

Как следует из материалов суда, в феврале 2020 года казенное учреждение «Орелгосзаказчик» опубликовало извещение о закупке с начальной (максимальной) ценой контракта 2,5 миллиона рублей. Предметом закупки была разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» — Федотово — Себякино» — д. Пушкарная в Кромском районе Орловской области.

Для участия в аукционе была подана только одна заявка, которая была признана соответствующей требованиям. В результате аукцион признали несостоявшимся, но его победителем признали некое ООО, которое и должно было получить контракт по максимальной цене – за 2,5 миллиона рублей. После этого в антимонопольную службу пожаловалась другая фирма, которая не смогла принять участие в закупке. По ее мнению, в документации были установлены требования, ограничивающие конкуренцию.

Информационной картой аукциона было установлено, что участник закупки должен представить сразу две выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО). Одна из них должна была подтвердить право участника закупки выполнять работы по подготовке проектной документации, а вторая – право выполнять работы по инженерным изысканиям. Проще говоря, участник закупки должен был являться одновременно членом двух разных СРО. Понятно, что далеко не все компании, представленные на данном рынке, имеет двойное членство. Следовательно, подобное требование ограничивает конкуренцию.

К такому выводу и пришла комиссия УФАС, которая рассмотрела жалобу и признала ее обоснованной. В результате было вынесено решение о нарушении законодательства о закупках. Не согласившись с этим, «Орелгосзаказчик» обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения УФАС. Однако суд оставил заявление без удовлетворения, признав действия антимонопольщиков законными, а их выводы – правомерными. Позицию орловского арбитража позднее поддержала апелляционная инстанция.

Тем самым суды признали неправомерными и ограничивающими конкуренцию требования заказчика, установленные им в документации об аукционе. А в УФАС пояснили: если объектом закупки являются работы по разработке проектной документации и в том числе выполнению инженерных изысканий, целесообразно устанавливать требования к участнику закупки о наличии членства только в одном СРО — в области архитектурно-строительного проектирования.

ИА «Орелград»