Орловец угнал «Волгу» с помощью эвакуатора

28.1.2021 | 13:39 Новости, Происшествия

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Легковушка слишком долго стояла «без дела».

Орловские полицейские раскрыли автомобильную кражу. Чужая «Волга», слишком долго стоявшая «без дела», привлекла внимание владельца эвакуатора. Мужчина решил, что сможет более выгодно распорядиться этой машиной, чем ее законный хозяин.

С заявлением о пропаже «Волги» в полицию пришел ее владелец. Он рассказал, что на длительное время припарковал автомобиль на одной из улиц Орла, а теперь обнаружил, что машина пропала.

Найти подозреваемого в угоне удалось довольно быстро. В поле зрения полиции попал 44-летний житель Орловского района. Мужчина уже признался, что, проезжая на личном эвакуаторе, много раз видел припаркованную в одном и том же месте легковушку и решил ее украсть. «Волгу» орловец увез на своем эвакуаторе. Он хотел сдать ее кузов на металлолом, а запчасти продать.

На мужчину завели дело по статье о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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