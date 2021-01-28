В Орле объяснили приостановку выдачи земли многодетным семьям

Причину чиновники нашли в пандемии новой коронавирусной инфекции.

Вопрос обеспечения бесплатными участками многодетных семей был рассмотрен на рабочем совещании в администрации Орловского района. Краткий отчет об этом мероприятии опубликован на официальном сайте данного муниципального образования. Напомним, закон дает многодетным семьям право на предоставление от государства земельных участков для индивидуального жилищного строительства и других целей.

На совещании было отмечено, что в 2020 году данная работа приостанавливалась «в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья жителей района». Дело в том, что чиновники проводят жеребьевки, по итогам которых многодетные семьи и получают землю для строительства жилья. А на такой процедуре требуется личное присутствие.

Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, чиновники поставили задачи на 2021 год. Так, сообщается, что в текущем году на формирование участков предусмотрено 190 миллионов рублей. В первом полугодии планируется провести процедуры по бесплатному предоставлению земли по восьми сельским поселениям – Лавровскому, Троицкому, Сабуровскому, Становскому, Спасскому, Большекуликовскому, Платоновкому и Неполодскому. На них предполагается пригласить 46 семей.

В целом же на учете в Орловском районе состоит 161 многодетная семья. Из них 79 претендуют на получение земли для ведения личного подсобного хозяйства, 81 — для индивидуального жилищного строительства и одна семья – для садоводства. При этом, по данным райадминистрации, «количество учтенных в сформированных по десяти сельским поселениям перечнях-реестрах земельных участков составляет 134».

«Техническая возможность обеспечения земельных участков, включенных в перечень-реестр, сетями инженерно-технической инфраструктурой имеется, — пояснила начальник управления муниципального имущества и архитектуры администрации Ольга Аксютина. — Непосредственно до границ земельных участков указанные сети не проложены».

ИА «Орелград»