В Орловской области хорошее поведение спасло женщину от тюрьмы

Райсуд освободил осужденную к лишению свободы от отбывания наказания.

Как сообщили в Залегощенском районном суде, речь идет о местной жительнице, которая ранее была признана виновной в совершении трех краж. Ей было назначено наказание в виде реального лишения свободы. Однако при вынесении приговора суд учел то, что женщина воспитывает ребенка. В результате реальное отбывание наказания ей было отсрочено до достижения несовершеннолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста.

С тех пор осужденная состояла на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Именно УИИ и подало в суд ходатайство об освобождении женщины от отбытия наказания. Из представленных материалов следует, что она твердо встала на путь исправления. От ребенка не отказалась и не передала его в детский дом, не уклонялась от его воспитания и ухода за ним, не оставляла родственникам или знакомым.

Также отмечено, что женщина не вела антиобщественный образ жизни и не скрывалась, была трудоустроена и обеспечивала семью всем необходимым, а по месту работы характеризуется как трудолюбивый и ответственный работник. По месту жительства характеристику она тоже получила удовлетворительную.

Однако недавно ее ребенку исполнилось 14 лет. Это означает прекращение действия отсрочки, а значит, мать должна была оставить свое дитя и отправиться в колонию. Но этого не произойдет. Суд счел просьбу УИИ подлежащей удовлетворению, поскольку «осужденная соблюдала условия отсрочки отбывания наказания и надлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка, то есть, своим поведением она доказала исправление».

Кстати, заместитель прокурора района также выступил в судебном заседании за удовлетворение представления уголовно-исполнительной инспекции. Постановление районного суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»