За участие в акциях 23 января оштрафовали 4 орловцев

Правозащитники пытаются собрать информацию о тех, кто поплатился за протесты или репосты о них.

По меньшей мере 11 орловцев привлекли к административной ответственности из-за акций протеста, которые прошли 23 января. Об этом рассказали в ИА «ЦентрРус». Некоторым уже выписан штраф.

— В отношении тех, кто размещал (как правило, перепощивал) информацию, а также в отношении участников возбуждаются дела об административных правонарушениях. При этом полиция и суды старательно скрывают количество привлеченных к ответственности: на сайтах судов зачастую отсутствует информация даже о вынесенных решениях, — сказано в пресс-релизе ИА.

Правозащитники уже составили список привлеченных к ответственности и обещают его пополнять. По состоянию на 28 января в нем 11 фамилий. В отношении некоторых дела еще не рассмотрены.

Так, сообщается, что четверых из участников акции уже оштрафовали на 20 тыс. рублей каждого за репост призыва на акцию.

ИА «Орелград»