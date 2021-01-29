На Орловщине коронавирусом болеют 68 учителей

29.1.2021 | 12:21 Новости, Образование

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Еще 20 сотрудников детсадов также заражены COVID-19.

В Орловской области лишь одна школа полностью закрыта на карантин. При этом около сотни педагогов и воспитателей больны коронавирусом. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, которое прошло в четверг, 28 января.

Как рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова, в детских садах Орла частично закрыты на карантин 3 группы, у 7 детей подтвердился коронавирус. Еще 1578 дошкольников болеют ОРЗ. При этом 20 сотрудников детсадов находятся на больничном с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В 18 школах Орловской области частично закрыт на карантин по COVID-19 21 класс. Коронавирус подтвердился у 62 школьников и 68 педагогов. «Полностью закрыта и переведена на дистанционное обучение 1 общеобразовательная организация Болховского района», — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Напомним, с 18 января к очному обучению вернулись студенты ссузов. На сегодня 3 из них больны коронавирусом.

— Среди сотрудников образовательных организаций проводится разъяснительная работа по вакцинации от коронавируса. Уже определены педагоги учреждений, подведомственных департаменту образования, которые готовы принять участие в вакцинации, — рассказали в облправительстве.

ИА «Орелград»

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