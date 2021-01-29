Орловский разведчик погиб в Сирии

Обстоятельства смерти военного пока неизвестны.

Прапорщик спецназа ГРУ орловец Михаил Клименцов погиб в Сирии при невыясненных обстоятельствах. О смерти военного стало известно еще 14 января, однако подтвердилась эта информация только сейчас.

В группе «Боевое братство. Орловская область» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что 30-летний Михаил Клименцов «был воспитанником отделения «бокс» школы олимпийского резерва №2 города Мценск и Орловкой Областной федерации бокса», кандидат в мастера спорта.

Сайт Discover24.ru пишет, что обстоятельства операции официальные источники не разглашают. «Эксперты выдвигают две основных версии гибели российского военнослужащего. Первая гласит, что он выполнял боевую задачу на востоке Сирии и попал под ракетный удар, нанесенный ВВС Израиля. Согласно второй версии, прапорщик погиб неподалеку от населенного пункта Айн-Исса, который пытаются захватить боевики, поддерживаемые Анкарой», — сообщает СМИ.

Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на сирийские СМИ рассказал, что «российский военнослужащий погиб при проведении операции у н.п. Аль-Анкави в долине Аль-Габ». В тот день боевики сообщили о столкновении с правительственными силами. «Но никаких подробностей, кроме заявления об успешной защите своих позиций, они не предоставили. Поэтому подтвердить или опровергнуть это могут только в российском оборонном ведомстве. Однако есть серьезные сомнения, что на Фрунзенской набережной решат хоть что-то рассказать о подвиге бойца», — написано в сообщении.

ИА «Орелград»