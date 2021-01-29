Орловских школьников попросили не распространять наркотики

Профилактический урок провели сотрудники регионального УКОН и наркодиспансера.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, масштабный урок был проведен в дистанционном режиме. Это позволило охватить мероприятием учеников 7-9 классов двадцати орловских школ. Беседа прошла в режиме видеоконференции, которую провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с областным наркологическим диспансером.

Так, сотрудник УКОН Павел Долгов рассказал школьникам об ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Он сообщил, как и куда следует обращаться за помощью. Представитель наркодиспансера Ольга Прыткова поведала о медицинских последствиях потребления наркотиков и психотропных веществ и призвала школьников вести здоровый образ жизни.

«Выступающие также акцентировали внимание молодежи на том, как негативно меняет жизнь человека и его близких употребление наркотиков, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Кроме этого, организаторы мероприятия ответили на заранее подготовленные вопросы школьников».

Кстати, в 2020 году в Орловской области полиция во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами выявила 614 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из них 461 относится к категории тяжких и особо тяжких, 181 — совершенных в крупном размере и 22 – в особо крупном размере. Всего из незаконного оборота было изъято 81,65 кг наркотических средств.

Кроме того, в Орле, в Советском и Железнодорожном районах, было ликвидировано два притона для наркоманов. В целом за год за преступления в указанной сфере к уголовной ответственности было привлечено 254 человека, 89 из которых преступили закон в составе группы лиц. В отношении троих граждан действия были квалифицированы как участие в преступном сообществе.

В регионе было проведено и четыре этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак». В результате было выявлено 119 преступлений и пресечено 76 административных правонарушений, а из незаконного оборота было изъято 16,6 кг наркотических средств растительного происхождения. Также было выявлено и уничтожено 55 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

ИА «Орелград»