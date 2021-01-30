Клычков потратит на частные школы почти 30 миллионов рублей

Губернатор распорядился выделить субсидии коммерческим школам и детсадам.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий из областного бюджета. Деньги предназначены на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях. Кроме того, субсидии будут выделены школам, оказывающим образовательные услуги исключительно на коммерческой основе. По условиям, получателями могут стать только те организации, которые имеют государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам.

Средства будут выделены из бюджета Орловской области. Соответствующий порядок был утвержден правительством региона еще в 2014 году. Область за счет своих средств помогает частным школам и детсадам, компенсируя некоторую часть их затрат. Согласно постановлению Клычкова, в этом году субсидии в общей сумме более 29,8 миллиона рублей получат девять организаций.

Так, средняя общеобразовательная школа «Леонардо» получит из казны 3,83 миллиона рублей, частный лицей «Магистр» — 4,445 миллиона, частная «Школа Виндзор» — 747,85 тысячи, частный «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — 3,369 миллиона, ИП Брусова – 1,73 миллиона, ИП Животова – 2,543 миллиона, Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши – 5,52 миллиона, Православная гимназия – пансион во имя преподобного Сергия Радонежского – 534,5 тысячи и Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея – 7,083 миллиона рублей.

Кроме того, Клычков распорядился выделить 9,7 миллиона рублей Орловскому государственному университету имени Тургенева. Это будет грант из областного бюджета. Он также предназначен на возмещение затрат по финансовому обеспечению получения начального, общего и среднего образования по программам, которые реализуются именно вузом.

ИА «Орелград»