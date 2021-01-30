Орловцев заставили оплатить налоги почти на 300 млн рублей

Налоговики рассказали о взыскании долгов в Орловской области.

Краткий отчет о работе с должниками по уплате налогов опубликовало региональное управление ФНС России. Сообщается, что мероприятия по принудительному взысканию задолженности проводились совместно с судебными приставами. Результатом взаимодействия стало взыскание задолженности по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды более чем на 289 миллионов рублей.

«Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области было принято более 9 тысяч постановлений о взыскании задолженности за счет имущества должника на общую сумму 534,6 миллиона рублей, — пояснили при этом в управлении ФНС. — В ходе проведения исполнительных действий произведен 301 арест имущества должника на сумму 60,8 миллиона рублей».

Налоговая служба напоминает, что законодательством предусмотрен целый ряд мер принудительного взыскания. Например, это может быть арест имущества, которое затем, при неисполнении обязательств, выставляется на торги. Кроме того, за просрочку платежей начисляются штрафы и пени, из-за чего задолженность только растет. По мнению УФНС, избежать подобных негативных последствий может помочь лишь своевременное исполнение налоговых обязательств.

«А благодаря интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» гражданин всегда сможет держать под контролем состояние своих расчетов с бюджетом», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»