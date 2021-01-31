Орловского предпринимателя оштрафовали за костромские доски

Наказание ИП схлопотал за «тайный» ввоз пиломатериалов.

В Орловской области был оштрафован за поставку пиломатериала без извещения. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ (нарушение правил перевозки подкарантинной продукции). Как пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, вина бизнесмена всплыла при анализе материалов информационной системы «Аргус-Фито».

«Установлено, что индивидуальный предприниматель отгрузил пиломатериал хвойных пород в количестве 40 кубометров из Костромской области в город Мценск, но не известил об этом ТУ Россельхознадзора и не осуществил гашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции, подтверждающего фитосанитарную безопасность груза», — пояснили в ведомстве.

Еще один «тайный» иногородний груз был выявлен инспектором отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений на рынке Свердловского района. Там подозрение пало на гражданина, торговавшего корнеплодами — топинамбуром, брюквой, репой и хреном. Общая масса товара составляла 140 кг.

Было установлено, что корнеплоды гражданин привез из Лебедянского района Липецкой области, где установлена карантинная фитосанитарная зона по золотистой картофельной нематоде. Это означает, что завозить оттуда корнеплоды без карантинного сертификата нельзя. Но в данном случае такого сертификата у торговца на руках не оказалось.

В результате его признали виновным в нарушении требований ФЗ «О карантине растений». В ТУ Россельхознадзора пояснили, что своими действиями торговец создавал «риск проникновения на территорию Орловской области и распространения на ней карантинных объектов». Его тоже наказали административным штрафом.

ИА «Орелград»