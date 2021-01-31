Музалевский сравнил орловский протест с украинским майданом

Спикер облсовета заявил, что митингами не решить проблему неидеальной власти

Пресс-служба орловского облсовета распространила комментарий председателя заксобрания Леонида Музалевского по поводу митинга 31 января. Около 300 человек вышли к гостинице «Салют» в Орле, требуя освободить Алексея Навального.

Музалевский заявил, что митинг был незаконным: участники не подали уведомление в администрацию Орла. Мэрия должна согласовывать массовые акции, и только тогда они считаются законными.

«Ситуация напоминает украинский майдан, который начался с призывов в соцсетях выйти на акции протеста. Люди шли за свободой, хотели, чтобы Украина развивалась в рядах стран Евросоюза. Чем всё это закончилось, мы прекрасно помним и видим», — заявил Музалевский.

Спикер призвал орловцев «семь раз подумать», прежде чем выходить на подобные мероприятия. По словам Музалевского, нужно понять, «зачем вы идёте, какие цели преследуете, ваши ли это цели или кем-то навязанные, какие последствия будут для каждого пришедшего на митинг и для страны в целом». «Да, власть не идеальна, проблемы существуют, но митингами их не решить», — заявил единоросс, назвав стихийные митинги «попыткой дестабилизации общества» и «разрушительной силой».

Напоследок Музалевский предложил альтернативу митингам. Вместо них можно «помочь родителям, уделить внимание детям, заняться спортом, съездить на рыбалку» или стать волонтером, считает политик.

ИА «Орелград»