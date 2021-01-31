Отсутствие отчества помогло орловцу отбиться от долга

31.1.2021 | 14:54 Новости, Общество

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Под Орлом суд рассмотрел очень странное дело об уплате налога.

Подробности сообщили в Новосильском районном суде. История началась с того, что налоговики подали заявление в мировой суд. Они просили о вынесении судебного приказа в отношении местного жителя, не оплатившего земельный налог. Из заявления следовало, что ответчику принадлежал участок в городе Новосиле. И за него владелец и «забыл» уплатить налог. Однако при рассмотрении материалов всплыли странные обстоятельства.

«Определением мирового судьи данное заявление возвращено в налоговую инспекцию в связи с тем, что в нем отсутствовало отчество должника, указание которого в обязательном порядке предусмотрено процессуальным законодательством Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе райсуда. — Ссылаясь в частной жалобе на то, что у налогоплательщика отчества не имеется, налоговый орган просил определение мирового судьи отменить».

В результате дело перекочевало на уровень выше. Вслед за мировым судом его рассмотрел Новосильский районный суд. Однако он счел законным и обоснованным определение мирового судьи и тоже пришел к выводу о том, что «доводы частной жалобы об отсутствии у должника отчества не нашли своего подтверждения».

«Так, районным судом было установлено, что сведениями о лице-должнике с указанными налоговой инспекцией данными орган миграционного учета и орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество не располагают, — резюмирует пресс-служба. — При указанных обстоятельствах суд не нашел оснований для отмены обжалуемого определения мирового судьи».

ИА «Орелград»

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