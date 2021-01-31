Под Орлом рецидивист не смог ограбить «Модницу»

Ночной визит в магазин обернулся для орловца новым тюремным сроком.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение). Кстати, за плечами данного гражданина уже имеется три судимости с отбыванием наказания в исправительных учреждениях. Впрочем, исправиться там ему явно не удалось.

Как следует из приговора суда, на очередное преступление рецидивист решился в августе 2020 года. В пятом часу ночи он подошел к торговому павильону «Модница», расположенному в поселке Нарышкино. Принесенной с собой монтировкой злоумышленник отжал входную дверь и незаконно проник в помещение. В тот момент, когда он пытался найти и похитить деньги, а в кассе лежало всего 3100 рублей, в магазин ворвались сотрудники Росгвардии и задержали его на месте преступления.

Подсудимый полностью признал вину и в судебном заседании рассказал, зачем ночью полез в магазин. По его словам, на осень 2020 года у него был назначен суд за другое преступление, которое он совершил ранее. Полагая, что будет наказан и отправлен за решетку, рецидивист решил похитить деньги, чтобы затем купить на них с собой в тюрьму сигареты и чай.

Для преступления он почему-то выбрал магазин «Модница». Все поначалу складывалось в его пользу. Он благополучно вскрыл дверь, свет внутри не зажигал, а подсвечивал себе спичками. Внезапно с улицы донесся визг тормозов. Испугавшись, воришка спрятался за прилавком. В магазин вошли два сотрудника Росгвардии. Заметив преступника, они велели ему лечь на пол, после чего вызвали хозяйку магазина и сотрудников полиции.

В результате суд, с учетом других приговоров, наказал неудачливого рецидивиста лишением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 5000 рублей.

ИА «Орелград»