Под Орлом решили «сдержать» расходы на содержание чиновников

В Мценске придумали план оптимизации бюджета.

Глава Мценска Андрей Беляев утвердил план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города на 2021 год. Постановление необходимо «в целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета». Всего в план включено пять мероприятий по оптимизации расходов. Первое из них предполагает проведение инвентаризации принятых расходных обязательств бюджета.

Второй пункт предусматривает «рассмотрение вопроса о приостановке выделения средств из бюджета города Мценска». Речь идет о расходах, не являющихся обязательными к исполнению. Кроме того, документом предусмотрено сохранение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствии с нормативами, ранее утвержденными правительством региона для каждого муниципального образования. Словом, в райцентре решили проследить, чтобы затраты на чиновников не выходили за «рамки разумного», но при этом и сокращения штата не предвидится.

Также в городе решили ужесточить контроль за эффективным использованием имущества бюджетными учреждениями, в том числе сдаваемого в аренду. Утверждены и мероприятия по совершенствованию долговой политики, которые будут включать в себя мониторинг состояния муниципального долга и оценку расходов на его обслуживание, а также своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств.

Как уже писал «Орелград», в середине января власти Мценска издали постановление о привлечении очередного коммерческого кредита. Он потребовался «в связи с недостатком собственных доходов бюджета города Мценска, прогнозируемых в 2021 году, и в целях обеспечения своевременного исполнения расходных обязательств в указанном периоде».

Местная мэрия решила позаимствовать 22,9 миллиона рублей под ставку не более 5,5 процента годовых со сроком погашения кредита не более 365 дней с даты подписания.

ИА «Орелград»