В Орле суд поставил на место дочь, отказавшую в помощи 88-летнему отцу

Женщина буквально мешала жить родному отцу-инвалиду.

Довольно грустный семейный спор был разрешен в Орле. Подробности сообщила пресс-служба Северного районного суда. Истцом стал местный житель, а ответчиком – его дочь. Мужчина просил суд обязать ее не препятствовать ему в пользовании жилым помещением. Истец поведал свою историю. С его слов, двухкомнатная квартира была предоставлена ему и его дочери по договору социального найма — на состав семьи из двух человек.

Отношения между отцом и дочерью, видимо, не сложились. Они судились и раньше. В мае 2019 года, например, суд обязал дочь передать отцу дубликат ключей от входной двери указанной квартиры. Женщина очень долго тянула с исполнением решения суда. А когда все-таки отдала отцу второй комплект ключей, отказалась впускать в квартиру его сын, который ухаживает за ним (степень родства сына и дочери истца суд не указал). Из-за этого мужчина вынужден проживать в другом доме вместе с семьей сына.

В суде он просил обязать свою дочь не чинить ему препятствия в пользовании квартирой и предоставить его сыну доступ в квартиру, причем – ежедневный. Кстати, в суде указали, что истец является инвалидом первой группы. Это уже далеко немолодой человек, ему 88 лет. Что касается спорной квартиры, то дочь в настоящий момент проживает в ней одна. В суде была изучена справка от медиков. Согласно ей, инвалиду, как лежачему больному, требуется социально-бытовой постоянный уход.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация. Ухаживать за больным отцом женщина, видимо, сама не желает, но и не дает это делать сыну истца, с которым у нее сложились конфликтные отношения. Суд встал на сторону обиженного родителя и удовлетворил его иск. Он обязал дочь не чинить истцу «препятствий в пользовании квартирой путем предоставления его сыну доступа в указанную квартиру с целью осуществления за ним ухода».

Дочь с апелляцией дошла до областного суда, но проиграла и там. Теперь ей придется смириться с тем, что ее престарелый и больной отец будет проживать в соседней комнате и что за ним ежедневно будет ухаживать его сын.

ИА «Орелград»