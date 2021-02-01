Число привитых от коронавируса орловцев достигло 4808

1.2.2021 | 16:36 Медицина, Новости

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Впрочем, только 552 из них получили две дозы вакцины

Количество орловцев, которые сделали прививку от коронавируса, достигло 4808, сообщил замглавы департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

Из сообщения пресс-службы правительства региона следует, что только 552 жителя получили и первую, и вторую дозу вакцины. Всего сделать прививку изъявили желание 8416 человек.

Из получивших первую дозу вакцины 976 человек — это медики, 214 — сотрудники школ и детских садов, 193 — соцработники. Среди привитых 1279 человек — старше 60 лет.

Прививку от COVID-19 в Орловской области можно сделать на базе 18 лечебных учреждений и 3 мобильных пунктов вакцинации. В целом в регион поступило 21 779 доз «Спутника V», из которых 1300 отложили в резерв.

Также Николаев отчитался, что доля свободных ковидных коек в Орловской области составляет 34%. Занято 1229 из 1866 коек.

ИА «Орелград»

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