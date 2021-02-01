Число привитых от коронавируса орловцев достигло 4808

Впрочем, только 552 из них получили две дозы вакцины

Количество орловцев, которые сделали прививку от коронавируса, достигло 4808, сообщил замглавы департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев.

Из сообщения пресс-службы правительства региона следует, что только 552 жителя получили и первую, и вторую дозу вакцины. Всего сделать прививку изъявили желание 8416 человек.

Из получивших первую дозу вакцины 976 человек — это медики, 214 — сотрудники школ и детских садов, 193 — соцработники. Среди привитых 1279 человек — старше 60 лет.

Прививку от COVID-19 в Орловской области можно сделать на базе 18 лечебных учреждений и 3 мобильных пунктов вакцинации. В целом в регион поступило 21 779 доз «Спутника V», из которых 1300 отложили в резерв.

Также Николаев отчитался, что доля свободных ковидных коек в Орловской области составляет 34%. Занято 1229 из 1866 коек.

ИА «Орелград»