Последний час работы Красного моста в Орле сняли на видео

1.2.2021 | 9:03 Видео, Новости, Общество

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В полночь 1 февраля мост закрылся.

В полночь 1 февраля Красный мост в Орле официально закрыли для движения транспорта. Сегодня ООО «Ремспецмост» должно приступить к работам по капитальному ремонту объекта. Утром город стал в пробках, а в Сети появилось видео названием «Красный мост. Последний час работы».

— Последними единицами пассажирского общественного транспорта [которые прошли по мосту перед закрытием], был транспорт МУП «ТТП», — рассказали в сообществе «Общественный транспорт Орла онлайн» соцсети «ВКонтакте». — Верим, что он вернется туда обновленным, еще более частым, а главное, вернутся все три вида: автобус, троллейбус и трамвай. А пока на душе тихая грусть…

Напомним, ранее вице-спикер облсовета Михаил Вдовин выразил тревогу, что из-за закрытия моста в ТТП могут произойти массовые увольнения. В целом депутаты признали Орел неготовым к перекрытию главной транспортной оси.

ИА «Орелград»

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