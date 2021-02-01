Закрытие Красного моста в Орле привело к колоссальным пробкам

Как и ожидалось, самый серьезный удар нанесен по улицам 5 Августа, Розы Люксембург и мосту «Дружба»

В ночь на 1 февраля в Орле на ремонт закрыли Красный мост. Как и ожидалось, это привело к колоссальным пробкам на всех улицах, куда направился основной автомобильный трафик.

По данным «Яндекса», пробка на улице 5 Августа в сторону Заводского района начинается еще до улицы 1-я Курска. Она переходит на мост «Дружба» и заканчивается только на перекрестке улицы Розы Люксембург с Комсомольской. В обратном направлении ситуация похожая.

Из-за этого возникли пробки и на выездах на «Дружбу» — на улицах Гагарина, Черкасской, 1-й Курской и 3-й Курской. Также утром 1 февраля зафиксированы пробки на улице Революции, Герцена, Октябрьской и 60-летия Октября.

Ремонт Красного моста продлится минимум до ноября 2022 года.

ИА «Орелград»