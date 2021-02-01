В аварии под Орлом пострадала пенсионерка

ДТП произошло на трассе Орел-Знаменское.

В субботу, 30 января в ДТП под Орлом пострадала 63-летняя женщина. Она была пассажиркой одного из автомобилей, которые столкнулись на трассе Орел-Знаменское.

Около 11.30 45-летний мужчина за рулем ВАЗ- 2109 двигался со стороны поселка Знаменское в направлении Орла. В районе 12 километра пути он врезался в попутную «Ниву», которой управлял 65-летний водитель. Именно его пассажирка получила травмы, уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

После осмотра медиков пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»