Последний день с Красным мостом. Что нужно знать

31 января – последний день, когда орловские автомобилисты могут проехать по Красному мосту. 1 февраля переправу закроют на капитальный ремонт, который, по оптимистичным прогнозам властей, продлится 21 месяц. Что будет с мостом? Как изменится движение транспорта? Как объезжать перекрытия? Ответы на эти вопросы – в обзоре «Орелграда».

Администрация Орла обещает, что ремонт Красного моста закончится 18 ноября 2022 года. Движение по мосту откроют 22 ноября 2022 года, говорится в постановлении мэра Юрия Парахина. Орлу придется обойтись без моста минимум 660 дней. При этом вице-мэр Олег Минкин отмечал, что объем работ предполагает закрытие моста на четыре года, но из-за важности объекта сроки решили сжать вдвое.

Что сделают с мостом

После реконструкции Красный мост расширят с нынешних 18 до 23,48 м. Количество полос при этом останется прежним – по одной в обе стороны и еще по одной для движения трамваев. По рельсам можно будет ездить, как и раньше.

Ширина основных полос достигнет 4 м, при этом с обеих сторон строители сделают полосы безопасности по 1 м каждая. По краям Красного моста расположатся тротуары, которые, как и на «Дружбе», сделают вровень с проезжей частью. Это решение подвергалось критике депутатов горсовета.

Транспорт

Из-за перекрытия Красного моста, который соединяет две центральные улицы Орла — Московскую и Комсомольскую, изменились маршруты 13 автобусов, двух троллейбусов и трех трамваев.

Остался один трамвайный маршрут — №3 «Химмаш — Трамвайное депо». Возле депо пассажиры смогут бесплатно пересесть на автобус №1т «Трамвайное депо — Железнодорожный вокзал». Условие для бесплатной пересадки — наличие билета, но опция будет доступна в течение 30 минут. Контролеры будут проверять билеты по дате на них.

В Железнодорожном районе трамваи заменят на автобусы:

№3т «Улица Пушкина — ЦУМ»;

№4т «Завод им. Медведева — школа №35».

Троллейбусы №1 и №8 сначала решили убрать, но после жалоб вернули. Электротранспорт пойдет через Герценский мост:

№1 будет идти от санатория «Лесной» до Герценского моста, а затем — поворачивать налево на улицу Горького и повторять маршрут троллейбуса №6;

№8 фактически повторит старый маршрут троллейбуса №5 — с переулка Южного он доедет до Герценского моста, откуда через улицы Красноармейскую, Октябрьскую, Приборостроительную и Лескова доедет до Наугорского шоссе.

Автобусы, которых коснулось изменение, будут пересекать Оку по мосту «Дружба». Остановку от ЦУМа уже перенесли к Дому быта; кроме того, дополнительную остановку смонтировали на улице Фомина.

Все новые схемы движения общественного транспорта доступны в галерее ниже.

Как ездить и ходить

Основными путями объезда мэрия Орла предсказуемо выбрала улицы Фомина, 4-ю Курскую, 3-ю Курскую и 5 Августа в Железнодорожном районе, а также улицы Розы Люксембург, Гагарина и переулок Воскресенский в Заводском районе.

Чтобы разгрузить напряжение, улицы 4-ю Курскую и Фомина решили сделать односторонними. По Фомина можно будет проехать только наверх к «Дружбе», по 4-й Курской — только вниз. Кроме того, на этих улицах и на 3-й Курской запретили парковку вдоль проезжей части.

На перекрестке улиц 5 Августа и Фомина поставили светофор, а к рынку на 3-й Курской убрали пешеходный переход. За неделю до 1 февраля власти объявили экстренный ямочный ремонт путей объезда Красного моста. Очевидцы сообщали, что иногда асфальт укладывали в воду во время дождя и снега.

Еще один мост

После перекрытия Красного моста строители начнут возводить временный пешеходный мост. Он соединит набережную Дубровинского в районе бывшего «карточного домика» с памятником Ивану Грозному. Мост обещают построить к концу апреля, а пока пешеходы смогут ходить по тротуарам Красного моста.

«Ширина пешеходного моста составит 3 м, исходя из интенсивности движения пешеходов в час пик. Чтобы пыль и осколки не попадали с ближайшей стройки, временный пешеходный мост покроют поликарбонатом. Он также будет оборудован освещением», — сообщила мэрия Орла.

Инвалиды-колясочники по временному мосту передвигаться не смогут. Им придется пересекать Оку через «Дружбу» и Герценский мосты.

Подрядчик

Исполнителя работ выбрали далеко не с первого раза. Несколько аукционов выиграла строительная компания «Флан-М» (Москва), но власти Орла раз за разом отказывались подписывать с ней контракт. В итоге в ноябре 2020 года очередной конкурс выиграл «Ремспецмост» из Белгородской области — оттуда же, откуда на Орловщину приехал скандальный советник губернатора Сергей Лежнев. За свои услуги «Ремспецмост» получит около 1,4 млрд рублей.

Уже после победы разгорелся скандал: к ноябрю чиновники так и не приняли ремонт «Дружбы», но перечислили подрядчику 239 млн рублей. Это и помогло ему выиграть конкурс на Красный мост. В итоге «Дружбу» без огласки приняли только к концу 2020 года.

Госконтракты принесли «Ремспецмосту» 225 млн рублей в 2019-м году против 20 млн рублей в 2018-м, свидетельствуют открытые данные.

Критика

В общественном объединении «Дорога-450» заявили, что Красный мост находится в хорошем состоянии. «Видимо, речь действительно о том, чтобы освоить деньги», — считает замглавы организации Валерий Павликов.

Эксперты считают, что ремонт не завершится за обещанные два года. По ходу дела подрядчики могут столкнуться с рядом трудностей, которые не учтены в проекте работ. К примеру, Павликов указал на десятки арок моста, часть из которых сейчас скрыта — никто не знает, в каком они состоянии, и в проекте они не отражены.

В горсовете отмечали, что пути объезда Красного моста в Железнодорожном районе недостаточно освещены. Это особенно опасно, потому что неподалеку находится школа №27, возле которой никогда не было такого трафика.

В областном совете грядущий ремонт Красного моста вызвал ряд вопросов. Вице-спикер Михаил Вдовин допустил, что ограничение движения трамваев приведет к массовому сокращению сотрудников ТТП. Кроме того, он усомнился, что объездные пути способны выдержать массовую нагрузку.

«Информацию мы восприняли с определенным пессимизмом»,

— сказал спикер облсовета Леонид Музалевский в ответ на последний доклад вице-мэра Минкина.

ИА «Орелград»