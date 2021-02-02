Клычков велел отпраздновать юбилей Данилевского

В Орловской области вспомнили о 200-летии русского ученого.

Губернатор Андрей Клычков распорядился провести в Орловской области в 2022 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения русского социолога, культуролога и публициста Николая Яковлевича Данилевского. Он же велел создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий. Кстати, возглавил его Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.

Клычков уже утвердил план празднования. Согласно ему, на 2022 год в регионе запланировано проведение просветительских, тематических и обучающих мероприятий, посвященных жизни и научной деятельности Данилевского. Предусмотрено и увековечивание его памяти, в частности, установка бюста. Губернатор поручил организовать размещение в СМИ информации о мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Данилевского.

Также в честь этого события планируется изготовление памятных медалей и сувенирной продукции, издание юбилейного буклета и проведение круглого стола в рамках научно-практической конференции «Денисьевские чтения» на тему «Наследие Н. Я. Данилевского в сознании современного человека». К участию в мероприятиях губернатор планирует привлечь общественность, в том числе представителей Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество», реготделения «Российского военно-исторического общества» и других.

Николай Данилевский родился 4 декабря (16 декабря) 1822 года в селе Оберец Орловской губернии. Он считается одним из основателей цивилизационного подхода к истории. Воспитывался в Царскосельском лицее, был вольным слушателем в Санкт-Петербургском университете. Изначально занимался ботаникой, но постепенно увлекся изучением социологии.

В 1849 году он был арестован по делу Петрашевского и 100 дней провел в Петропавловской крепости. Однако затем представил оправдательную записку и доказал свою политическую невиновность. Несмотря на это, его выслали из Петербурга. Некоторое время он работал в канцеляриях сначала вологодского, а потом самарского губернаторов.

Данилевский часто бывал в экспедициях и много занимался наукой. Он был участником исследований на Белом море и Северном Ледовитом океане. Считается, что именно Данилевский разработал законодательство в сфере рыболовства во всех водах европейской части России. За свои труды был награжден Константиновской медалью Русского географического общества.

ИА «Орелград»