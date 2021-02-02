На Орловщине оттепель сменится новыми заморозками

Синоптики пообещали неустойчивую погоду на ближайшие дни.

В ближайшие дни на территории Орловской области синоптики прогнозируют резкий перепад от морозов к оттепели и обратно. Неустойчивая погода придет сразу в несколько регионов ЦФО, передает ТАСС.

Так, 2 февраля в ЦФО придет контрастный атмосферный фронт, который целых два дня будет перемещаться с запада на восток.

По информации синоптиков, 3 и 4 февраля в Орловской и соседних областях в дневные часы ожидает потепление до +1..+2 градусов. В четверг возможен мокрый снег.

В ночь на 5 февраля похолодает до -4..-9, местами до -13 градусов.

Местами возможен ветер с порывами до 17 м/с.

ИА «Орелград»