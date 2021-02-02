Отец орловской девочки-инвалида пошел за лекарствами в прокуратуру

2.2.2021 | 12:20 Новости, Происшествия

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Чиновники не смогли «по-хорошему» обеспечить ребенка нужными медикаментами.

В Ливенском районе отцу ребенка-инвалида пришлось через прокуратуру добиваться положенных по закону лекарств. Ответственные чиновники не удосужились вовремя обеспечить больного ребенка медикаментами. И только суд заставил их компенсировать семье затраты на лечение девочки.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, отец ребенка-инвалида обратился в ведомство и рассказал, что вынужден сам покупать дочери жизненно важный препарат. Сколько времени семья тратилась на таблетки и во сколько им это обошлось, не уточняется.

Прокуратура через суд заставила региональный департамент здравоохранения вернуть семье ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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