Отец орловской девочки-инвалида пошел за лекарствами в прокуратуру

Чиновники не смогли «по-хорошему» обеспечить ребенка нужными медикаментами.

В Ливенском районе отцу ребенка-инвалида пришлось через прокуратуру добиваться положенных по закону лекарств. Ответственные чиновники не удосужились вовремя обеспечить больного ребенка медикаментами. И только суд заставил их компенсировать семье затраты на лечение девочки.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, отец ребенка-инвалида обратился в ведомство и рассказал, что вынужден сам покупать дочери жизненно важный препарат. Сколько времени семья тратилась на таблетки и во сколько им это обошлось, не уточняется.

Прокуратура через суд заставила региональный департамент здравоохранения вернуть семье ребенка-инвалида деньги, потраченные на лекарства.

ИА «Орелград»