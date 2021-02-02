Предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими взяли под арест

Подозреваемым по уголовному делу проходит гражданин Белоруссии.

Как сообщил Свердловский районный суд Орловской области, гражданин Республики Беларусь ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Такое решение было принято по итогам рассмотрения ходатайства, заявленного старшим следователем СО ОМВД России по Свердловскому району. Он просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело в том, что белорус обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ. Следствие считает, что по его вине погибли два человека. Авария произошла 21 января на трассе Орел-Тамбов. Обвиняемый двигался на ней, находясь за рулем фуры. Около двух часов дня примерно на 44-м километре трассы он выехал на полосу встречного движения, «создал аварийную ситуацию и произвел блокирующее встречное столкновение с легковым автомобилем».

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Изучив материалы предварительного следствия, а также с учетом того, что подозреваемый является гражданином другого государства, суд удовлетворил ходатайство следователя. Водитель из Беларуси помещен под стражу на два месяца.

Подозреваемый и его адвокат обжаловали данное постановление в суде вышестоящей инстанции, но их апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»