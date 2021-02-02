Умер бывший высокопоставленный орловский чиновник Валентин Колычев

Ему было 84 года

Скончался бывший первый заместитель председателя орловского облисполкома (сейчас – правительство региона) Валентин Колычев. О его смерти сообщила пресс-служба областного совета.

Колычев родился в Ростовской области, но по распределению попал на Орловщину, где и прошла вся его карьера. В 1969-1982 годах Колычев был заместителем начальника и начальником областного управления сельского хозяйства. Затем чиновник стал заместителем председателя орловского облисполкома.

«С 1992 года и до выхода на пенсию Валентин Борисович возглавлял комитет по вопросам обороны и мобилизационной подготовки администрации Орловской области, мобилизационное управление Аппарата Губернатора и администрации Орловской области. Валентин Борисович Колычев внёс достойный вклад в социально-экономическое развитие ставшей ему родной Орловской области, в реализацию важнейших общегосударственных и областных программ, на десятилетия определивших вектор развития агропромышленного комплекса и социальной сферы села нашего региона», — отмечается в сообщении.

На пенсии Колычев продолжал заниматься общественной деятельностью – входил в совет при мэрии Орла. Руководство Орловской области выразило родным и близким экс-чиновника соболезнования.

ИА «Орелград»