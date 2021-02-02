В Орле из-за закрытия Красного моста установят еще два светофора

2.2.2021 | 17:16 Новости, Общество

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Оба – на переулке Речном 

Из-за закрытия Красного моста в Орле установят два дополнительных светофора, сообщил мэр города Юрий Парахин. Они появятся на улицах Фомина и 4-й Курской на пересечениях с Речным переулком.

По словам Парахина, светофоры установят ради безопасности пешеходов – в том числе детей, которые идут по переулку Речному к школе №27. Останутся ли светофоры после завершения реконструкции Красного моста, в сообщении пресс-службы правительства не уточняется.

Красный мост закрыли на реконструкцию 1 февраля, она продлится минимум до ноября 2022 года. Из-за перекрытия моста власти сделали улицы Фомина и 4-ю Курскую односторонними. По Фомина теперь можно проехать только наверх к мосту «Дружба», по 4-й Курской – в обратном направлении.

ИА «Орелград»

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