В Орле мужчину до полусмерти избили лопаткой для обуви

Виновные в избиении получили длительные сроки заключения.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении двух ранее судимых местных жителей, которых обвинили в жестоком избиении мужчины с применением предметов, используемых в качестве оружия. Кроме того, им предъявили обвинение в вымогательстве.

Как пояснили в пресс-службе райсуда, инцидент произошел поздней ночью в начале июля 2019 года. Один из подсудимых пришел в гости к своему приятелю. Они долго распивали спиртное, но, как это часто бывает, в ходе застолья между ними вспыхнула ссора. Гость избил хозяина, причем использовал не только кулаки, но и газовый ключ.

Затем он ушел из квартиры, но вскоре вернулся туда с другим своим приятелем, который и стал вторым подсудимым. Было установлено, что избиение хозяина квартиры они продолжили уже вдвоем. Они били его ногами, а также металлической лопаткой для обуви. В завершение всего второй подсудимый ножом порезал потерпевшему шею.

Свою жертву они избил до полусмерти. Позднее медики диагностировали у потерпевшего многочисленные ушибы и ссадины по всему телу, в том числе на голове, открытые и закрытые переломы рук и переломы ребер. Также было установлено, что изуверы предлагали гостю «выход». Они требовали у него 10 тысяч рублей в качестве платы за прекращение издевательств. Таких денег у потерпевшего попросту не было, и он не смог откупиться от своих мучителей.

Подсудимые частично признали вину в избиении, но отказались признавать вину в совершении вымогательства. Несмотря на это, суд счел их вину доказанной. Один из подсудимых получил в итоге 9 лет лишения свободы, второй – 10 лет. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.

«Назначая виновным наказание, суд учитывал наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, данные о личностях подсудимых, фактические обстоятельства совершения преступлений и тяжесть содеянного», — подчеркнули в пресс-службе райсуда.

ИА «Орелград»