В Орле на Циолковского загорелся склад

Пострадавших нет

В Орле 2 февраля загорелся склад площадью 1500 кв. м на улице Циолковского, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 15.56. Приехавшие пожарные обнаружили, что площадь возгорания составила около 100 кв. м. На место происшествия были направлены 7 единиц спецтехники.

На данный момент пожар локализован. На месте происшествия, кроме представителей МЧС, работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавших нет. Причину случившегося установят пожарные инспекторы.

ИА «Орелград»