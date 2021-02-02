В Орле на Циолковского загорелся склад

Пострадавших нет
В Орле 2 февраля загорелся склад площадью 1500 кв. м на улице Циолковского, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
Сигнал о происшествии поступил в 15.56. Приехавшие пожарные обнаружили, что площадь возгорания составила около 100 кв. м. На место происшествия были направлены 7 единиц спецтехники.
На данный момент пожар локализован. На месте происшествия, кроме представителей МЧС, работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавших нет. Причину случившегося установят пожарные инспекторы.
ИА «Орелград»