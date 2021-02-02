В Орле на Циолковского загорелся склад

2.2.2021 | 17:55 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пострадавших нет

В Орле 2 февраля загорелся склад площадью 1500 кв. м на улице Циолковского, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 15.56. Приехавшие пожарные обнаружили, что площадь возгорания составила около 100 кв. м. На место происшествия были направлены 7 единиц спецтехники.

На данный момент пожар локализован. На месте происшествия, кроме представителей МЧС, работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Пострадавших нет. Причину случившегося установят пожарные инспекторы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования