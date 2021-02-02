В Орле в ДТП с 18-летним водителем пострадал ребенок

2.2.2021 | 9:10 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Авария случилась в Заводском районе Орла.

Вчера вечером в Орле 18-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 20.00 18-летний водитель «Форда Фокуса» выезжал с прилегающей территории на улицу Авиационную. При этом он не уступил дорогу и допустил столкновение со «Шкодой Октавиа», которая ехала по Авиационной со стороны Комсомольской.

В аварии получил травмы юный пассажир «Шкоды». Мальчику назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования