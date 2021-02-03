Экс-главу УКХ Орла задержали в Дагестане по делу о хищении 235 млн рублей

В республике Дмитрий Зуев возглавлял УК «Лидер» — регионального оператора по вывозу мусора

В Дагестане Следственный комитет задержал Дмитрия Зуева – бывшего начальника «Управления коммунальным хозяйством» (УКХ) Орла. Он проходит по делу о мошенничестве на 235 млн рублей.

В республике Зуев возглавлял УК «Лидер» — регионального оператора по обращению с отходами. Вместе с экс-начальником УКХ силовики задержали Мурада Гаджимагомедова – преемника Зуева на посту руководителя «Лидера». По версии следствия, в 2020 году фигуранты организовали незаконный вывоз мусора из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и ряда районов Дагестана на земли в селе Агачаул. При этом отходы должны были доставляться в город Избербаш.

«Таким образом, Зуев, Гаджимагомедов и другие неустановленные лица, путем неисполнения условий соглашений, заключенных с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, путем обмана, выразившегося в сокращении расходов по транспортировке и размещению (захоронению) ТКО, похитили денежные средства в общей сумме более 235 миллионов рублей», — резюмировали в СК.

Решается вопрос о заключении Зуева под стражу. Экс-начальник УКХ, который руководил предприятием в 2016-2017 годах, не ответил на сообщение «Орелграда» в мессенджере.

Дагестанские СМИ отмечают, что ранее на коммунальщика завели еще два уголовных дела — суммарный ущерб оценивался в 74 млн рублей. Сообщения о преследовании Зуева появились на фоне мусорного коллапса в республике.

ИА «Орелград»