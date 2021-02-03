Под Орлом налоговики опоздали в суд из-за дефицита кадров

Дело о взыскании налоговой задолженности осталось без рассмотрения.

В Орловской области Верховский районный суд отказал налоговому органу в восстановлении пропущенного срока обращения с иском. Как пояснили в пресс-службе этого суда, административный иск подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5. Ответчиком выступил местный житель. Истец просил о взыскании с него налоговой задолженности, которая на момент подачи заявления составляла около 9,3 тысячи рублей.

Отметим, что вместе с иском налоговики заявили ходатайство о восстановлении пропущенного срока для взыскания задолженности. Это обстоятельство сыграло решающую роль в данном споре. Дело в том, что налоговики действительно пропустили установленный Налоговым кодексом РФ шестимесячный срок для предъявления требований о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества физического лица.

При этом, как решил суд, он был пропущен без уважительных причин. Правда, налоговики считали иначе. В своем ходатайстве они перечислили несколько причин, помешавших им вовремя обратиться в суд. Так, они сослались на «обширный документооборот, большой объем работы по взысканию недоимки и неукомплектованность штата».

Но суд все эти аргументы отмел. Он указал, что налоговый орган является профессиональным участником налоговых правоотношений. Поэтому ему должны быть известны правила обращения с административным исковым заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций.

«Поскольку судом был установлен факт пропуска административным истцом срока обращения с исковыми требованиями в суд без уважительной причины, решением суда в удовлетворении настоящего административного иска отказано без исследования иных фактических обстоятельств по административному делу», — пояснили в пресс-службе райсуда.

Впрочем, решение в законную силу еще не вступило. Налоговый орган может попытаться оспорить его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»