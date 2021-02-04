Федеральную трассу под Орлом раскритиковали из-за грязи

Техническое состояние дороги вызвало нарекания со стороны полиции.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области, обследование федеральной автомобильной трассы М-2 «Крым» провели сотрудники отделения ГИБДД по Троснянскому району. Она частично проходит по территории их обслуживания. В полиции напоминают, что техническое состояние любой дороги должно отвечать требованиям государственных стандартов. Неудовлетворительные дорожные условия могут стать причиной ДТП, в том числе с тяжкими последствиями.

Сообщается, что обследование было проведено на участке автодороги М-2 «Крым» с 428-го по 456-й километры. В результате были выявлены недостатки в ее эксплуатационном состоянии. В частности, претензии вызвало загрязнение снегом и песком катафотов дорожного ограждения. Из-за грязи «были изменены световозвращающие технические характеристики, что не отвечает предъявленным требованиям, действующим стандартам».

В УГИБДД отметили, что должностное лицо, ответственное за содержание автомобильной дороги М-2 «Крым», уже привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ. Кстати, по данным за 11 месяцев 2020 года на территории Троснянского района было зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека погибли и 21 получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»