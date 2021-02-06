Орловские чиновники отказали сироте в жилье из-за отсутствия денег

Даже в суде они воспротивились исполнению требований закона.

Орловский районный суд обязал администрацию Орловского района обеспечить сироту жильем. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск в интересах льготницы подал районный прокурор. В обоснование было указано, что ее отец умер в 2000 году, а мать, лишенная родительских прав в 2003 году, умерла в 2011 году. С 2015 по 2019 годы девушка обучалась Болховском педагогическом колледже и была зарегистрирована по месту пребывания в Болхове.

После окончания обучения она вернулась под Орел. В 2018 году глава администрации Орловского района принял ее на учет в качестве нуждающейся в жилье. В очереди из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, она зарегистрирована под №78.

В судебном заседании старший помощник прокурора Орловского района и сирота иск поддержали. А вот представитель администрации Орловского района возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие финансирования. Впрочем, этот аргумент суд отмел, в очередной раз напомнив чиновникам: отсутствие средств в бюджете не является основанием для неисполнения требований закона.

Он отметил, что «предоставление жилых помещений указанной категории граждан не ставится законом в зависимость от каких-либо условий, в том числе, от наличия или отсутствия денежных средств на приобретение жилых помещений». Кроме того, на это право не влияет даже очередность.

«Суд также указал, что доводы представителя ответчика о недостаточном финансировании на исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений данной категории лиц не могут повлиять на выводы суда о наличии права на обеспечение жилым помещением в порядке, установленном действующим законодательством», — подчеркнули в пресс-службе райсуда.

В результате исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Правда, у чиновников есть время, право и возможность обжаловать его в вышестоящей инстанции. Шансов выиграть там у них немного, но потянуть время они смогут. Интересно, что в 2019 году Орловский райсуд удовлетворил аналогичный иск и обязал чиновников обеспечить жильем брата девушки, чье дело рассматривалось сейчас.

ИА «Орелград»