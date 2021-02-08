Родители заявили об опасности горки в Детском парке Орла

8.2.2021 | 12:26 Новости, Общество

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Съезжая с нее, дети рискуют врезаться в скамейку.

В соцсетях появились фото и видео из Детского парка Орла. Автор публикации обратился к родителям, чьи дети катаются на снежной горке. Он призывает не пускать их туда одних из-за препятствия в виде сломанной скамейки.

«Не каждый может остановиться без столкновения с препятствием. Очень жаль, что администрация парка, смогла только вывесить запрещающие знаки, а не организовала грамотный сугроб снега внизу склона и не смогли превратить любимую горку в отличный аттракцион», — отмечает подписчик (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Мнения жителей в комментариях по этому вопросу разделились. Кто-то считает, что совсем несложно высыпать машину снега и сделать остановочный склон. Другие же посетовали, что в их детстве были более опасные горки.

Также подписчики негодуют по поводу состояния скамеек. Они давно сломаны, а городская администрация так и не предприняла никаких мер.

ИА «Орелград»

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