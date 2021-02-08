Тиньков озвучил детали Западного обхода Орла

О реализации проекта зампред областного правительства по развитию инфраструктуры доложил сегодня на аппаратном совещании губернатору Андрею Клычкову.

8 февраля на аппаратном совещании зампред областного правительства по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков рассказал главе региона, как будет проходить строительство западного обхода города Орла.

«Из-за движения транспортных потоков в направлениях Белоруссия – Казахстан, Белоруссия – Украина и Север, Белоруссия – Юг (Сочи, Ростов) и частичного закрытия государственной границы с Украиной свыше 10 тысяч автомобилей в сутки проходит по дорогам города Орла непосредственно в городской черте, что затрудняет движение по городу и создает аварийные ситуации. Строительство соединительной дороги в обход города улучшит условия транспортного сообщения, как по федеральной дорожной сети, так и в городе Орле», − говорит Тиньков.

Как сказал зампред, строительство Западного обхода существенно улучшит ситуацию на орловских дорогах, повысив скорость потока до 80-110 км/ч. Кроме того, оно позволит получить дополнительный доход в бюджет введением платных дорожных участков.

Изначально Росавтодор и Минтранспорта РФ предлагали строительство платной дороги с привлечением бюджетных средств в объеме не более 50%. При этом за счет областного бюджета затраты составили бы около 35% от общей стоимости проекта. Таким образом, из бюджета области планировали потратить приблизительно 1 млрд рублей.

В 2018 году регион и ЗАО «Русская холдинговая компания» заключили соглашение на строительство аналога существующей объездной Орла на две полосы протяженностью 15 км. Со стороны области обязательства исполнены, теперь необходимо разработать проектно-сметную документацию стоимостью 25 млн рублей – средства должен выделить Дорожный фонд Орловской области. После этого начнут искать источники финансирования проекта – помимо прочего, возможно привлечение средств и из федерального бюджета.

«Строительство западного обхода Орла существенно улучшит транспортное сообщение в пределах области, послужит развитию региональной дорожной сети, повысит эффективность международных транзитных перевозок и, соответственно, инвестиционную привлекательность региона», − заявил Клычков и поручил внести окончательные предложения относительно проекта до 1 марта 2021 года.

Напомним, 1 февраля во время прямого эфира Клычков неожиданно вспомнил про, казалось бы, уже забытый проект – Западный обход Орла, который связал бы дороги на Брянск и Курск.

«Я запланировал на аппаратном совещании в понедельник поставить вопрос о Западной объездной дороге, потому что соглашение, которое у нас с инвестором есть, – оно не выполняется, и я считаю, что нужно ставить задачу уже несколько по-другому. Ждать бесконечно инвестора мы не можем – будем работать», — сказал губернатор.

ИА «Орелград»