В мэрии Орла задумались о высокоморальных кадрах

Утвержден новый порядок формирования резерва руководителей.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил порядок формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров администрации города. Из документа следует, что указанный резерв — это вид кадрового резерва, сформированный на конкурсной основе. Формировать его планируют из «перспективных граждан, обладающих необходимыми для выдвижения личностно-деловыми, морально-этическими качествами и профессиональным опытом».

Кроме того, резервисты должны положительно зарекомендовать и проявить себя на занимаемых должностях и пройти необходимую подготовку для замещения высших и главных должностей муниципальной службы. Их привлечение к работе в мэрии призвано повысить качество и эффективность управленческого состава за счет появления специалистов, отвечающих современным требованиям в сфере муниципального управления.

Ко всем кандидатам на включение в резерв обещают предъявлять единые основные требования и проявлять объективность при их оценке. Кстати, выбором резервистов займется специальная комиссия. В целом, формирование резерва предусмотрено по двум целевым группам: высшие и главные должности муниципальной службы категории «руководители».

Претендентами на замещение этих должностей могут стать действующие муниципальные служащие, представители бизнеса, некоммерческого сектора, общественных организаций, муниципальных учреждений и предприятий, выпускники и слушатели президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Кстати, подать заявку на включение в резерв могут и самовыдвиженцы.

ИА «Орелград»