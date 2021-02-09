Обвиняемого в краже орловца арестовали со второй попытки

9.2.2021 | 12:20 Новости, Общество

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До попадания в СИЗО мужчина успел сломать электронный браслет и сбежать

Прокуратура Орловской области добилась ареста местного жителя, обвиняемого в краже средств с банковского счета. Следствие требовало отправить его под стражу, однако суд первой инстанции назначил мужчине домашний арест.

Прокурор не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящем суде. Тем временем обвиняемый повредил электронное устройство контроля и скрылся от силовиков.

Орловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и направил материал на новое рассмотрение. Обвиняемого нашли и заключили под стражу.

ИА «Орелград»

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