Обвиняемого в краже орловца арестовали со второй попытки

До попадания в СИЗО мужчина успел сломать электронный браслет и сбежать

Прокуратура Орловской области добилась ареста местного жителя, обвиняемого в краже средств с банковского счета. Следствие требовало отправить его под стражу, однако суд первой инстанции назначил мужчине домашний арест.

Прокурор не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящем суде. Тем временем обвиняемый повредил электронное устройство контроля и скрылся от силовиков.

Орловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и направил материал на новое рассмотрение. Обвиняемого нашли и заключили под стражу.

ИА «Орелград»