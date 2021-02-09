Под Орлом поймали 28 нарушителей тишины

В Орловском районе подвели итоги работы административной комиссии.

Согласно данным администрации Орловского района, в 2020 году ее сотрудники по фактам выявленных нарушений составили 187 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 111 тысяч рублей, из которых добровольно было оплачено около половины — более 58 тысячи рублей.

Из доклада следует, что в минувшем году на территории Орловского района 28 протоколов были составлены за нарушение тишины и спокойствия граждан. Общая сумма штрафов, наложенная за это, превысила 28 тысяч рублей. Кроме того, 13 протоколов на общую сумму штрафов 27 тысяч рублей было составлено за организацию и сброс отходов производства и потребления с нарушением установленных требований.

По словам главного специалиста административной комиссии Натальи Голдаевой, в минувшем году несколько изменилась структура нарушений. Например, в 2019 году самыми распространенными были нарушения правил благоустройства территорий, требований к их содержанию и порядка пользования ими.

В 2020 году свое слово сказала пандемия. Наказывать стали за нарушение масочного режима, введенного из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в 2020 году под Орлом было составлено 45 протоколов за нарушение жителями масочного режима. Материалы по ним были отправлены в суды для рассмотрения и назначения наказания.

ИА «Орелград»